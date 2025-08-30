GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 30 agosto 2025
Ariete impulsivo ma concreto: utile fare prima, ma bene.
Toro desideroso di semplicità: goditi i piccoli piaceri.
Gemelli, segno del giorno, sarà leggero, brillante, sociale e pieno di intuizioni.
Consiglio escursione: partecipa a una visita guidata a Pitigliano, per nutrire la tua curiosità tra storie, scorci e nuove parole.
Cancro profondo: oggi ti ascolteranno sul serio.
Leone desideroso di visibilità: occasione per brillare.
Vergine pratica e disponibile.
Bilancia in armonia con gli altri: condividi qualcosa di bello.
Scorpione tagliente e acuto: puoi risolvere una vecchia tensione.
Sagittario in cerca d’avventura: anche una piccola scoperta può bastare.
Capricorno metodico: attenzione a non isolarti troppo.
Acquario creativo: segui un’idea nuova.
Pesci emozionati e sognanti.