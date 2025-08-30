GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 30 agosto 2025

Ariete impulsivo ma concreto: utile fare prima, ma bene.

Toro desideroso di semplicità: goditi i piccoli piaceri.

Gemelli, segno del giorno, sarà leggero, brillante, sociale e pieno di intuizioni.

Consiglio escursione: partecipa a una visita guidata a Pitigliano, per nutrire la tua curiosità tra storie, scorci e nuove parole.

Cancro profondo: oggi ti ascolteranno sul serio.

Leone desideroso di visibilità: occasione per brillare.

Vergine pratica e disponibile.

Bilancia in armonia con gli altri: condividi qualcosa di bello.

Scorpione tagliente e acuto: puoi risolvere una vecchia tensione.

Sagittario in cerca d’avventura: anche una piccola scoperta può bastare.

Capricorno metodico: attenzione a non isolarti troppo.

Acquario creativo: segui un’idea nuova.

Pesci emozionati e sognanti.