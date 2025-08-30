ANSEDONIA – Momenti di paura questa mattina ad Ansedonia, nel Comune di Orbetello, per l’incendio che ha devastato un appartamento al primo piano di una palazzina. Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del giorno e hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello, supportati da una squadra proveniente dalla sede centrale di Grosseto.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato gravi danni all’appartamento coinvolto e interessato anche parte dell’abitazione soprastante, che è stata dichiarata parzialmente inagibile.

Al momento del rogo all’interno dell’appartamento si trovava soltanto la proprietaria, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e al funzionario di Polizia Giudiziaria, sono intervenuti anche i Carabinieri di Orbetello per gli accertamenti del caso.