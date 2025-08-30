GROSSETO – Dopo sei lunghi anni molto intensi si separano le strade della Pallavolo Grosseto e del coach decano Rossano Rossi. Il tecnico maremmano saluta la società biancorossa dopo tanti anni spesi per la crescita sportiva, umana e sociale di tantissime atlete. Rossano ha così commentato:”Sei stagioni belle intense, che mi hanno permesso di approdare sul palcoscenico dei campionati nazionali. Per ora le strade si dividono ma….. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti che mi hanno aiutato in questi anni”. La dirigenza grossetana, guidata dal presidente Riccardo Tinacci, ringrazia Rossano Rossi per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune nella sua attività pallavolistica.