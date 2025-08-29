CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la sesta volta dal 2012, Castiglione della Pescaia ospita il Superpalio della Costa Maremmana, la gara remiera, partenza alle 19, fra i migliori equipaggi che disputano il palio nel loro paese. Una competizione che sta crescendo anno dopo anno.

Purtroppo in questa occasione l’Isola del Giglio non è riuscito ad organizzare un equipaggio, che è stato sostituito da Porto Azzurro, che contenderà il drappo dipinto da Nico Giuliani da Castiglione e Orbetello, che ha trionfato nelle ultime due edizioni. Purtroppo al momento il meteo potrebbe non consentire la gara in mare sabato, e il comitato castiglionese ha così previsto la prova anche sul fiume Bruna.

In mare il campo di gara è come quello del palio senior: vasche da 375 metri con 5 virate (6 vasche in totale), e dopo l’ultima virata verso Capezzolo, le imbarcazioni potranno puntare la boa di disimpegno per entrare nel Porto Canale, fino all’arrivo di fronte al Monumento ai Caduti. Una lunghezza totale di circa 2.550 metri. Le premiazioni nella terrazza del Monumento ai Caduti.

In caso di campo di gara sul fiume Bruna la partenza avverrà a monte deli fiume, a circa 2.500 metri e l’arrivo, senza virate sotto Ponte Giorgini. Fino a mille metri dal traguardo le barche dovranno rispettare le corsie e poi scegliere la traiettoria migliore. Le premiazioni in caso nel giardino delle biblioteca Italo Calvino.

Molto intenso il programma

In mattinata l’arrivo degli equipaggi e degli accompagnatori con il varo in acqua delle imbarcazioni. Il comitato castiglionese ha previsto per gli equipaggi il pranzo al palasport Casa Mora, e ci sarà l’estrazione unica per le corsie valide per i due campi di gara. Dalle 17.30 gli equipaggi saranno a disposizione del comitato di regata.

Gli equipaggi in gara

Castiglione della Pescaia (blu oro). Timoniere Niccolò Betti, 1° remo Sebastiano Biancalani, 2° remo Manuel Petragli, 3° remo Fabio Giovannelli, 4° remo Andrea Giardini. Presidente Giancarlo Farnetani. Allenatore Simone Boldi.

Porto Azzurro (bianco azzurro). Timoniere Lorenzo Cafiero, 1° remo Maurizio Lupi, 2° remo Dario Conte, 3° remo Leonardo Galletti, 4° remo Riccardo Galullo. Presidente Beatrice Lori. Allenatore Dario Conte

Orbetello (blu rosso). Timoniere Alessio Benocci, 1° remo Massimiliano Fortunato, 2° remo Dennis Fanciulli, 3° remo Gianluca Santi, 4° remo Pietro De Maria. Presidente Gianluca Santi. Allenatore Massimiliano Fortunato.

Porto Ercole (giallo verde). Timoniere Max Lucignani, 1° remo Thomas Chiodi, 2° remo Niccolò Fiorentini, 3° remo Antonio Scotti, 4° remo Filippo Della Monica. Presidente Oreste Milozzi. Allenatore Alvaro Chiodo.

Albo d’oro del SuperPalio

Orbetello 13 vittorie, Porto Ercole 10 vittorie, Isola del Giglio 6 vittorie, Talamone 4 vittorie, Castiglione della Pescaia 1 vittoria.