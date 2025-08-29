MANCIANO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nella scarpata, contro un albero. Una donna di 82 anni, alla guida della propria auto, è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco fa sulla strada provinciale 22 San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano.

Immediati i soccorsi, sul posto l’ambulanza del 118 di Manciano, i vigili del fuoco che hanno provveduto all’estrazione della signora incastrata nell’abitacolo, l’elicottero Pegaso ed i carabinieri.

La donna è stata trasferita in ospedale con l’elicottero.