MANCIANO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nella scarpata, contro un albero. Una donna di 82 anni, alla guida della propria auto, è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco fa sulla strada provinciale 22 San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano.
Immediati i soccorsi, sul posto l’ambulanza del 118 di Manciano, i vigili del fuoco che hanno provveduto all’estrazione della signora incastrata nell’abitacolo, l’elicottero Pegaso ed i carabinieri.
La donna è stata trasferita in ospedale con l’elicottero.
Cronaca
GROSSETO – Incidente stradale solo pochi minuti fa sulla Scansanese, in zona Sante Marie, al bivio che porta verso Scansano.…29 Agosto 2025
Cronaca
FOLLONICA - Incidente in città questa mattina intorno alle 10.30 all'incrocio di via della Repubblica, all'altezza della Colonia marina. Nell'incidente…29 Agosto 2025