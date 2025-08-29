FOLLONICA – Incidente in città questa mattina intorno alle 10.30 all’incrocio di via della Repubblica, all’altezza della Colonia marina.

Nell’incidente è stata coinvolta una moto ed è rimasto ferito il centauro. Per cause in fase di accertamenti, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa, che ha portato il ferito al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Non sarebbe in grave condizioni. Sul posto è intervenuta anche l’automedica di Follonica.