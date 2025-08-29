Foto di repertorio

FOLLONICA – Ufficiale in casa Asd Balance il rinnovo del sostegno da parte della sezione Comunale AVIS di Follonica, che anche per quest’anno ha deliberato un contributo a favore delle attività dell’associazione.

Il supporto di AVIS rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che il team di Balance porta avanti quotidianamente, promuovendo lo skateboarding come disciplina sportiva riconosciuta e olimpica, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani e alla crescita del movimento sul territorio follonichese.

Soddisfatto il presidente di Balance Maciej Vella, che ha dichiarato: “Siamo davvero grati ad AVIS per questo sostegno che ci permette di continuare a crescere e a proporre attività di qualità per ragazzi e famiglie. Lo skateboarding è uno sport che unisce divertimento, disciplina e creatività. In quanto presidente, mi sento di sottolineare l’importanza di creare legami solidi tra associazioni del territorio per costruire insieme una comunità più sana, attiva e coesa”.

Grazie a questo contributo, l’associazione potrà rafforzare i propri progetti sportivi e culturali. Nelle prossime ASD Balance annuncerà nuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza, che contribuiranno a far crescere ulteriormente lo skateboarding a Follonica.