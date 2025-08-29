CASTEL DEL PIANO – Fa tappa a Castel del Piano la campagna di sensibilizzazione di Europa Donna Italia sull’adesione allo screening mammografico: lo scorso sabato, 23 agosto, in Via del Fattorone, è stato inaugurato il murales realizzato dagli artisti Marco Milaneschi e Martyna Kowalczyk nell’ambito del progetto “Ogni seno ha una storia, lo screening te la può raccontare”.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Senologica Internazionale di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.

L’opera, nata grazie all’interessamento di Giuseppina Parisi e Daniela Farmeschi, rappresenta un segno tangibile e permanente di sensibilizzazione e impegno nella lotta al tumore al seno, coniugando la forza del linguaggio artistico con un messaggio di salute pubblica e vicinanza alle donne.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini e cittadine, insieme alle istituzioni e alle realtà associative che hanno reso possibile l’iniziativa. Sono intervenuti la sindaca di Castel del Piano Cinzia Pieraccini e la presidente dell’associazione Senologica Internazionale di Pisa Edna Ghobert, che nei loro saluti hanno sottolineato come il murales non sia soltanto un’opera d’arte, ma anche un richiamo costante all’importanza della prevenzione e della ricerca, temi su cui l’associazione lavora quotidianamente con impegno e dedizione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del Rotary Club Monte Amiata, dell’Hotel Da Venerio, di Acquedotto del Fiora e dell’Impresa Vichi Angelo.

I murales realizzati nell’ambito del progetto Ogni seno ha una storia, lo screening te la può raccontare si stanno moltiplicando in Italia: il primo è stato realizzato a Foggia nel 2023, a cui sono seguite le città di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Roma, Pavia e, ora, Castel del Piano.

Tutti raffigurano, in versione artistica e contemporanea, Sant’Agata, protettrice della salute del seno femminile e rappresentano un sollecito per tutte le donne in età di screening a partecipare attivamente al proprio benessere attraverso una corretta diagnosi precoce. Con questo murale, Castel del Piano si arricchisce non solo di un nuovo intervento artistico, ma soprattutto di un simbolo collettivo di speranza, consapevolezza e solidarietà.