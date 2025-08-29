FOLLONICA – Domenica 31 agosto dalle 10.30 alle 12, in Piazza a Mare a Follonica, l’associazione “Restiamo Umani” organizza un flash mob a sostegno della “Global Sumud Flotilla”.

Proprio il 31 agosto dal porto di Genova partiranno decine di imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, cariche di aiuti per la popolazione di Gaza e si uniranno a quelle provenienti da altri 43 paesi che analogamente salperanno da Barcellona, dalla Sicilia e dalla Tunisia in una azione coordinata e nel totale rispetto del diritto internazionale.

Sfideranno il blocco navale israeliano con un obiettivo chiaro ed urgente: portare aiuti umanitari vitali per aiutare a sopravvivere e per ridare dignità a chi vive ormai da troppo tempo sotto un assedio senza fine.

«“Sumud” – spiegano gli organizzatori -, parola araba, significa resilienza ed è riferita alla forza silenziosa del popolo palestinese e alla sua capacità di resistere anche quando tutto sembra perduto. Ed è la stessa forza che in tutto il mondo anima migliaia di persone che vogliono opporsi alle ingiustizie, alle sopraffazioni e alle violenze, cioè alla guerra»ı.

«L’azione della “Global Sumud Flotilla” non è solo una missione umanitaria, è un atto di resistenza civile non violenta, una rivolta globale di solidarietà che vuole creare un corridoio marittimo per chi soffre a Gaza».

«Riteniamo importante che intorno a questa iniziativa partita dal basso ci sia l’attenzione e il sostegno da parte del maggior numero possibile di persone affinché anche i governi siano indotti finalmente ad attivare misure altrettanto concrete che portino alla completa cessazione delle azioni di guerra sulla popolazione civile e che garantiscano finalmente il rispetto dei diritti umani fondamentali».