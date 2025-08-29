ROCCALBEGNA – In programma nuovi lavori sulla condotta dell’acqua nel comune di Roccalbegna.
Martedì 2 settembre AdF sarà al lavoro per l’allaccio del primo tratto di bonifica idrica in località Cana. I lavori potrebbero determinare dalle 9 alle 12 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Cana e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.