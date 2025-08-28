GROSSETO – La Uisp di Grosseto si prepara a ripartire con tutti i corsi, tra i quali quelli nella piscina di via Veterani dello Sport. Il comitato informa che le iscrizioni per i corsi in piscina partiranno lunedì 1 settembre per chi ha già la preiscrizione, mentre le nuove iscrizioni (aperte anche a chi non ha mai effettuato attività) prenderanno il via l’8 settembre.

Gli interessati sono attesi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 15 alle 17.45 nella sede di viale Europa 161, dove troveranno gli operatori che si occupano dell’attività in piscina. Per info 0564417756, [email protected].