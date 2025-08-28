PORTO ERCOLE – Una notte che difficilmente sarà dimenticata a Porto Ercole.

(Foto di Ezio Cairoli)

Ieri sera, 27 agosto, il borgo si è trasformato in un teatro sospeso tra mare e stelle: Lucio Corsi e Tommaso Ottomano hanno portato la loro musica direttamente da una paranza, regalando al pubblico un concerto unico nel suo genere.

Seduti sul molo, sulle barche o semplicemente affacciati sul porto, in un’atmosfera intima e magica, dove la poesia delle canzoni si fondeva con il profumo del mare.

«Non era solo un concerto – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monte Argentario -, ma un rito collettivo, un momento sospeso che ha reso Porto Ercole ancora più speciale. Chi c’era, lo porterà a lungo nel cuore