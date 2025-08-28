GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 28 agosto 2025
Ariete sarà lucido e concreto: ottimo per decisioni rapide.
Toro riflessivo: potresti avere risposte interiori sorprendenti.
Gemelli allegro e socievole: bene la comunicazione.
Cancro profondo: evita tensioni inutili.
Leone brillante ma un po’ agitato: modera i ritmi.
Vergine impegnata e ordinata: oggi si concludono questioni pratiche.
Bilancia leggera: favorite le relazioni d’amicizia.
Scorpione calmo ma risoluto: tieni il punto.
Sagittario pieno di idee: ascolta quelle davvero importanti.
Capricorno metodico e concreto.
Acquario, segno del giorno, sarà ispirato, fuori dagli schemi, con una visione diversa del mondo.
Consiglio escursione: visita al Museo Archeologico di Vetulonia, tra passato e futuro, per dare forma alla tua visione unica.
Pesci sognatori e profondi: ottima giornata per l’arte.