GROSSETO – E’ il maremmano Roberto Basile a vincere la seconda edizione della Sei Ore di Gualdo Tadino, Memorial Fabio Marinelli, che si è svolta sabato 23 agosto al ciclodromo “Adolfo Leoni”. Il forte atleta del Marathon Bike, che divide l’attività tra il podismo e ciclismo, ha dovuto fare i numeri come al suo solito, per mettere in bacheca l’ambito trofeo. Per lui alla fine delle Sei ore, un ragguardevole risultato di 219 km. L’appuntamento ciclistico, organizzato da GS Avis Gualdo Tadino, MC2 Bike e dalla famiglia Marinelli, è stato anche l’occasione per ricordare l’amico del ciclismo umbro Carlo Crocetti, scomparso alcuni giorni fa.

La gara è iniziata alle 16 e si è conclusa alle 22, e ha visto vincitore tra i singoli l’atleta del Marathon bike Roberto Basile, che ha dovuto affrontare una gara in salita a causa di una brutta caduta iniziale. La rimonta del portacolori Marathon bike è iniziata dopo 15 minuti di stop in cui è stato assistito dai sanitari dell’organizzazione. Basile è riuscito anche a vincere il premio del miglior giro veloce uomini, stampato nell’ultimissima tornata in 1 minuto 33 secondi alla media di oltre 45km/h. Tra i team i vincitori nella categoria “Misti” è stato il Team 1 Bike System 360, nella categoria Under si è imposto l’UC Petrignano seguito dal Velo Club Gubbio in una battaglia sempre accesa fin dalle prime pedalate; nella categoria Over, si aggiudica la vittoria con ampio margine il Team Calabroni.