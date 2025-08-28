GROSSETO – Primo impegno stagionale ufficiale per il Grifone, che incrocerà i tacchetti con la Terranuova Traiana per i primo turno di Coppa Italia di categoria. Fischio d’inizio sabato 30 alle 20,30 all stadio Carlo Zecchini.
Biglietti disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-terranuova-traiana-calcio e nei punti vendita accreditati:
• Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle
• Edicola Il Semaforo – via Parini 1 (angolo via Giusti)
• Tabaccheria Stolzi – via Roma 58
• Tabaccheria 59 – via Emilia 41
• Edicola La Vasca – piazza Rosselli
La biglietteria dello stadio in piazzale Donatello sarà aperta sabato dalle 17
Tariffe Curva Nord
• Intero: €10
• Ridotto Under 21 / Over 60: €8
• Ridotto 6–12 anni e invalidi: €6
Tariffe Tribuna
• Intero: €15
• Over 60: €13
• Ridotto 6–12 anni e invalidi: €10
Tribuna VIP
• Intero: €35
ngresso gratuito per i bambini fino a sei anni e anche per i tesserati US Grosseto 1912 (Curva Nord).