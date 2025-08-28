MONTE ARGENTARIO – Lieto fine per Cocò, la gattina di cui si erano perse le tracce circa tre settimane fa. Dopo giorni di ansia e ricerche, è arrivata la notizia che tutti speravano: la gattina è stata ritrovata a Cala Piatti, a circa quattro chilometri dalla casa da cui si era allontanata.

La micia è stata messa in salvo grazie alla generosità e all’attenzione di due residenti, Maria Cristina e la sua vicina, che l’hanno accolta, nutrita e confortata in questi giorni difficili. “È accaduto il miracolo – racconta la proprietaria Giovanna Tomassucci – siamo corsi da lei e ora Cocò si sta riprendendo dallo stress di queste quasi tre settimane lontano da casa”.

«Un ringraziamento speciale alle due donne che hanno permesso il ritrovamento e a quanti, in questi giorni, hanno offerto sostegno e vicinanza e alla redazione de IlGiunco per l’articolo».

Dopo tanta apprensione, Cocò è finalmente tornata tra le braccia della sua famiglia.