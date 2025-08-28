FOLLONICA – Estate di importanti lavori di ammodernamento per gli impianti sportivi di Follonica, ovvero il Baldaccheri in via dell’Albatro e il Nicoletti in via Sanzio, oltre allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. La società annuncia dunque con soddisfazione il completamento delle opere di manutenzione e riqualificazione che hanno interessato le principali strutture sportive gestite dal Follonica Gavorrano, in vista dell’avvio della nuova stagione.

“Nell’impianto Baldaccheri di Follonica – annuncia il presidente Paolo Balloni – numerosi interventi sono stati effettuati per migliorare l’accoglienza e la sicurezza. A partire dalla riqualificazione del manto erboso e rifacimento completo della recinzione, l’installazione di nuovi pali con protezioni per garantire la sicurezza dei giocatori, la verniciatura delle strutture in blu, in linea con l’identità visiva della società, la piantumazione di 50 oleandri lungo il perimetro per migliorare l’estetica e l’ambiente e la sistemazione delle porte da gioco e creazione di spazi dedicati in vista dell’accoglienza della società del Follonica Senzuno, che giocherà in Terza Categoria”.

Pulizia generale e sistemazione delle strutture in previsione della stagione estiva al Capannino, ovvero l’impianto Nicoletti di via Sanzio a Follonica, “Abbiamo ospitato per 50-60 bambini nel campo estivo organizzato dalla società – prosegue Balloni – con la supervisione degli istruttori, che ringraziamo per la professionalità e dedizione. Oltre alla manutenzione del “Campo C” con sabbiatura e concimazione, per garantire la perfetta efficienza a inizio stagione”.

Interventi anche al Malservisi-Matteini (quarta foto). “E’ stata fatta la riverniciatura completa delle strutture in un elegante blu, con l’aggiunta della scritta dello sponsor Nuova Solmine – va avanti il presidente – Abbiamo sistemato le panchine, alzandole per garantire ai giocatori una migliore visuale di gioco. Abbiamo realizzato una nuova segreteria per rendere la struttura più funzionale e, al contempo, abbiamo spostato e migliorato la sala stampa, pensata per ospitare interviste e conferenze post-gara. Oltre alla manutenzione dell’impianto e cura del manto erboso, in previsione dei primi impegni ufficiali”.

“Gli interventi realizzati – conclude il presidente Paolo Balloni – ci permettono di offrire impianti più sicuri, funzionali e belli, a beneficio di atleti, tifosi e ospiti. Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, consapevoli di poter contare su strutture di alto livello”.