SCARLINO – Si avvicina il rientro a scuola. Per quanto riguarda le cedole librarie destinate agli studenti della scuola primaria residenti nel territorio di Scarlino è necessario effettuare la prenotazione dei libri esclusivamente tramite la procedura online, disponibile sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it).

Per venire incontro alle famiglie e offrire un sostegno nella compilazione della domanda, è a disposizione il Punto Digitale. Lo sportello è aperto a Scarlino Scalo, nei locali dell’ex scuola elementare di via Matteotti, ogni martedì dalle 15.30 alle 17. Al Puntone è possibile rivolgersi nei locali all’ex farmacia ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.00, mentre alla Biblioteca di Scarlino il servizio è disponibile sempre il venerdì dalle 9 alle 12.

Il servizio è dedicato esclusivamente ai genitori degli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Scarlino. Per maggiori informazioni: 0566 38529, [email protected].