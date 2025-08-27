MASSA MARITTIMA – «Apprendo dai social della visita del consigliere regionale Marco Landi, dell’onorevole Fabrizio Rossi, del candidato alla Presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi presso l’ospedale S. Andrea di Massa Marittima. Desidero esprimere con chiarezza una posizione: le strutture sanitarie non devono mai diventare teatro di iniziative elettorali» afferma Irene Marconi sindaca di Massa Marittima.

«Il nostro ospedale è un presidio di salute per i cittadini dell’area delle Colline Metallifere. È un luogo di cura, di lavoro quotidiano per medici, infermieri e personale sanitario, che meritano rispetto e serenità, restando al di fuori dalle passerelle politiche. Le campagne elettorali si fanno nei territori, con i cittadini e nelle sedi di confronto politico, non all’interno degli ospedali».

«Esprimo una certa delusione nel rammentare che non è la prima volta che si verificano episodi simili – prosegue Marconi -. Nella primavera del 2024, durante la campagna elettorale delle elezioni amministrative, il Ministro della Salute Orazio Schillaci visitò alcuni ospedali tra cui il S. Andrea, accompagnato dall’allora candidato a sindaco Paolo Mazzocco e provocando proteste e polemiche: un precedente che dovrebbe far riflettere e che conferma quanto sia inopportuno utilizzare la sanità pubblica come palcoscenico propagandistico».

«Questa visita ovviamente non portò alcun beneficio al nosocomio, i risultati ottenuti nell’ultimo anno sono il frutto di trattative che personalmente ho condotto con un dialogo costante con la Regione Toscana e la direzione aziendale».

«La condivisione di un progetto strutturato e di un programma con obiettivi chiari è alla base dell’ottenimento dei due primariati di chirurgia e di radiologia, questo soprattutto, con la dottoressa Paola Maccari, giovane ed intraprendente professionista che svolge il proprio servizio a Massa Marittima e Castel del Piano».

Il progetto per il miglioramento dei servizi ospedalieri non si conclude con queste due assunzioni: stiamo portando avanti un percorso per l’ampliamento del pronto soccorso e la riunificazione col PPS di Follonica, abbiamo richiesto con forza alcune postazioni di subintensiva, esigenza sia della chirurgia che dell’ortopedia.

Come sindaca di Massa Marittima difendo con forza la natura istituzionale dell’ospedale, che deve essere al centro delle scelte politiche non per fare spot e passerelle, ma per garantire servizi migliori, salute e tranquillità ai pazienti. È su questo terreno che chiedo un impegno serio e concreto a tutte le forze politiche, lo stesso che stiamo portando avanti in maniera trasversale all’interno della commissione consiliare sulla sanità. L’ospedale appartiene ai cittadini e alla comunità, non agli opportunismi delle campagne elettorali”.

