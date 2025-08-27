GROSSETO – Burocrazia, dazi e crisi economica. Sono queste alcune delle problematiche che stanno affrontando le imprese e il mercato del lavoro in Maremma e in generale nella regione Toscana.

(Foto di Michele Guerrini)

Forza Italia, insieme al suo candidato grossetano alle prossime elezioni regionali, Luca Agresti, vuole promuovere un programma ampio che possa aiutare imprenditori, dipendenti e liberi professionisti. “Dobbiamo essere chiari – commenta Luca Agresti -, l’economia italiana, e quindi anche quella locale, sta vivendo un momento particolarmente difficile. Oltre alla crisi economica, sono sopraggiunte due guerre, ovvero quella in Ucraina e in Palestina, che oltre a rappresentare una crisi umanitaria senza precedenti, riducono le risorse a disposizione della comunità. In un quadro già di per sé così complesso, sono arrivati anche i dazi americani. La situazione è dunque complessa, difficile da risolvere, ma questo non può certo ‘liberare’ gli amministratori dalle proprie responsabilità. Dobbiamo infatti prevedere una rivoluzione nel settore del lavoro e dell’imprese, riducendo drasticamente la burocrazia e incentivare gli investimenti”.

Per fare ciò, sostiene Agresti, è necessario che le istituzioni aiutino il mondo privato. “I dazi sono un problema reale – continua – ma da qui dobbiamo ripartire, lavorando tutti insieme per trovare ed entrare in nuovi mercati. Non a caso, già la nostra amministrazione grossetana, tramite l’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale, coordinata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha avviato un progetto volto ad accompagnare le imprese locali verso i mercati esteri. Una collaborazione in stretto contatto con le agenzie governative italiane (come Simest, Ice e Sace) che vedrà la realizzazione di un percorso formativo e informativo gratuito, al fine di supportare ogni fase del processo di internazionalizzazione. Accanto a ciò, il Comune di Grosseto ha stretto un legame sempre più solido con la Cina, al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio tramite accordi internazionali. Ovviamente la strada da percorrere è ancora molta, ma è questo quello che dobbiamo fare anche a livello regionale. Dobbiamo essere propositivi, puntualmente in cerca di nuove opportunità, al fine di non abbandonare i nostri imprenditori, artigiani, esercenti o dipendenti. Proprio come durante la pandemia, quando Grosseto fu la prima ad avviare un percorso con gli stakeholder del territorio per attrarre le risorse del Pnrr, riuscendo a portare decine e decine di milioni di euro per favorire la crescita e lo sviluppo”.

Accanto agli investimenti e alla burocrazia, altri sono i temi che il candidato di Forza Italia affronta nel suo programma. “Ho già ribadito la mia contrarietà a ‘mancette’ elettorali e assistenziali – prosegue -, come il Reddito di cittadinanza, che costerebbero miliardi di euro ai toscani e che non risolverebbero le problematiche esistenti. Se la Regione ha delle risorse da investire – e se non le ha, ha l’obbligo di trovarle -, perché non utilizzarle per abbassare la pressione fiscale delle imprese? Aiutare in questo modo le attività, significherebbe in un futuro prossimo aumentare le assunzioni, rafforzare i contratti di lavoro e permettere alle aziende di investire anche nell’ambito della digitalizzazione e della formazione. Come amministratori abbiamo il dovere di aiutare chi tutti i giorni garantisce posti di lavoro, oltre che facilitare e velocizzare le assunzioni. Se non promuoviamo una politica ampia, priva di ‘regali” pre-elezioni, attenta al quadro d’insieme, capace di mettere al primo posto i lavoratori e gli imprenditori, sarà difficile immaginare un futuro prospero e di crescita”.