ORBETELLO – Sono stati i favoriti Benedetta Ortenzi e Thomas Gerini a vincere l’ottava edizione del Trofeo Banca Tema 64esimo Torneo Città di Orbetello al locale Circolo Tennis. L’evento Open di seconda categoria femminile e maschile, con montepremi equiparato da 4000€, ha visto le finali svolgersi eccezionalmente lunedì 25 agosto per lo slittamento dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi.

Le vittorie, come da pronostico, sono andate appunto a Ortenzi (cl.2.4 Cus Torino), che ha vinto nettamente 6-1 6-1 contro Emma Sirigatti (cl.2.7 CT Perignano) e al perugino Gerini (cl.2.1 JT Perugia), che ha battuto Jacopo Landini (cl.2.4 TC Pistoia) con il punteggio di 6-1 6-2. Altissimo il livello tecnico espresso dai giocatori davanti ai molti appassionati che hanno assistito agli incontri nelle due settimane del torneo. Durante le premiazioni sono stati consegnati omaggi ai giudici di sedia Gianni Giovani e Agostino Della Togna ed al giudice arbitro del torneo Sara Pennisi, mentre il premio Raffaele Cirillo è andato a Diletta Senzanonno, allieva della Scuola Tennis del CT Orbetello come partecipante più giovane.

Il presidente onorario Giuliano Amato ha infine ringraziato l’azienda Olearia Pietro Coricelli Partner Sponsor, il Presidente del Main Sponsor Banca Tema Francesco Carri ed il Delegato allo Sport del Comune di Orbetello Ivan Poccia, che ogni anno permettono alla manifestazione di crescere e diventare sempre più un riferimento sportivo nelle estati orbetellane.