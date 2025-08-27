GROSSETO – Federica Fabbri, atleta della Pallavolo Grosseto non prenderà parte al campionato. A dare la notizia è la società che spiega: «È arrivata poche ore fa la notizia che non avremmo mai voluto leggere ne sentire».
«Federica Fabbri, il nostro opposto non prenderà parte al campionato. Il responso della risonanza e dell’ortopedico parla chiaro, crociato sinistro lesionato e addio alla Stagione 2025/2026».
«Peccato perché Federica poteva darci una grossa mano in questa stagione. La società gli augura un pronto recupero con l’augurio di rivederla in campo al più presto» conclude la Pallavolo Grosseto.