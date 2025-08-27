CASTEL DEL PIANO – Un uomo è stato investito questa mattina mentre stava attraversando la strada in via Santucci a Castel del Piano.
L’incidente è avvenuto alle 8.12 di questa mattina. Una donna di 87 anni è stata investita da una moto.
Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano e l’automedica, presente la polizia municipale.
Trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.
Cronaca
(23:12) Incidente in città: auto va a sbattere contro un lampione, ma i soccorritori non trovano nessuno fotogallery
GROSSETO - Si è accartocciata attorno ad un lampione su via Monte Labbro, a Grosseto, ma quando i primi soccorritori…27 Agosto 2025