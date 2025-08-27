GROSSETO – Si è accartocciata attorno ad un lampione su via Monte Labbro, a Grosseto, ma quando i primi soccorritori sono arrivati l’auto era vuota, seppure con il motore acceso.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nella zona nord della città.

Un’auto si è schiantata su un lampione, sul marciapiede.

Poco dopo l’incidente alcuni passanti hanno notato la vettura, con il motore ancora acceso. Hanno dato l’allarme e poi si sono avvicinati per vedere se c’erano feriti che avevano bisogno di aiuto ma in auto non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Grosseto.