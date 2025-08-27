FOLLONICA – Cessa il servizio il dottor Di Patre, medico di medicina generale a Follonica. A partire da lunedì 8 settembre prende avvio il piano di assistenza concertata per garantire l’assistenza ai suoi pazienti.

“Grazie alla messa a disposizione di risorse e alla collaborazione di otto professionisti dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale), l’assistenza sarà garantita tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nell’ambulatorio del distretto sanitario di Follonica – dicono dall’Asl -, con i seguenti orari: lunedì dalle 8,30 alle 11,30; martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17; mercoledì dalle 14 alle 17,30; giovedì dalle 8 alle 17,30; venerdì dalle 14,30 alle 17,30”.

“Nella settimana dal primo al 7 settembre, l’ambulatorio resterà attivo nei seguenti orari: martedì dalle 14 alle 17, giovedì dalle 8 alle 11. Il progetto ha carattere temporaneo, vista la carenza di professionisti a cui affidare un nuovo incarico e stante l’impossibilità dei medici di medicina generale in servizio di acquisire nuovi assistiti”.