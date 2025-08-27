GROSSETO – Un centrocampista classe 2002 è l’ultimo arrivato in casa Grosseto. La società unionista si è aggiudicata fino al 2026 con opzione le prestazioni sportive di giovane Marco Fiorani, per la prima volta in Serie D dopo 136 presenze in Serie C con le maglie di Taranto, Messina, Ravenna e Pergolettese.

Fiorani è stato subito convocato nell’allenamento congiunto con la Colligiana, finito con un buon 4-0 per i biancorossi e tutto scandito nella ripresa; fra i migliori Marzierli e Disanto, autori rispettivamente di una e due reti.

GROSSETO: Cardelli, Santarelli, Della Latta, Sacchini, Sabelli, Riccobono, D’Ancona, Shenaj, Carlotti, Gonnelli, Brenna. A disposizione: Tognetti, Musardo, Corallini, Gerardini, Marzierli, Disanto, Fiorani, Sartorelli, Cichy, Bellini, Regoli, Ampollini, Ciraudo, Ferronato. All. Indiani.

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Batoni, Messini, De Pellegrin, Simi, Calamassi, Cicali, Poli, Masini, Montagna. A disposizione: Baciottini, Grassini, Baccani, Vitale, Dini, Caponi, Ulivieri, Cosentino, Seghi, Mazzeschi.