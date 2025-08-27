GROSSETO – Mancano ormai poche settimane al suono della prima campanella dell’anno scolastico 2025-26 e anche nelle parrocchie si offre a bambini e ragazzi l’opportunità di prendere nuovamente confidenza con libri, esercizi, compiti. Una sorta di mini grest che prepara alla ripresa delle attività scolastiche.

Ecco di seguito una panoramica delle proposte.

Parrocchia di Santa Lucia: giovedì 28 agosto e poi giovedì 4 e 11 settembre, dalle 17 alle 19. Un semplice pre-scuola (con l’avvio dell’anno scolastico riprenderà anche il doposcuola settimanale): i bambini e ragazzi possono venire in parrocchia a fare i compiti delle vacanze, con la presenza di giovani e adulti volontari.

Parrocchia Cottolengo: Grestudiamo dal 1 al 5 settembre dalle ore 8 alle 12.45, senza pranzo (tranne l’ultimo giorno), rivolto a ragazzi dalla terza elementare alla seconda media. Vengono accolti bambini di prima e seconda elementare se fratelli di ragazzi più grandi. Ci si iscrive tramite qr code collocato sulla locandina (in parrocchia).

Parrocchia SS. Crocifisso: Grest.udiamo dall’8 al 12 settembre dalle 8 alle 13 per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Le iscrizioni vengono raccolte tramite un apposito form (https://forms.gle/pTSnm6XQwiPY5o5P7 o tramite qr code collocato nella locandina (in parrocchia). Per info: [email protected]

Parrocchia Maria SS. Addolorata: Mini Grest dall’8 al 12 settembre con orario 9-12.30. Metà tempo sarà dedicato a fare i compiti e metà al gioco. E’ rivolto a ragazzini dai 7 ai 12 anni. Iscrizioni in parrocchia ([email protected])

Parrocchia Sacro Cuore: Compitiamo in oratorio, dall’8 al 12 settembre per bambini della scuola primaria e ragazzi delle medie, dalle 8.30 alle 12.30. Metà tempo si studia, metà tempo si gioca. Iscrizioni in parrocchia (info 0564 22341)

Parrocchia di Roselle: si è appena concluso il campo per la preparazione degli esami di recupero rivolto ai ragazzi delle superiori. In questo periodo si tiene un campo ad Arcille mentre è allo studio un campo per le medie a Roselle

Parrocchia di Marina di Grosseto: “Chill rigrest 2025” dall’8 al 12 settembre dalle 8 alle 16, per bambini dalla prima elementare (già conclusa) alla terza media (da fare). Mattina ballo, preghiera, bici, mare, colazione al sacco, gioco. Pranzo al sacco in parrocchia; pomeriggio tempo libero animato, compiti delle vacanze e merenda. Pre iscrizioni on line.

Parrocchia di Ribolla: “Grest…udiosi allegri e curiosi” dall’8 al 12 settembre, con orario 9-12. Compiti per le vacanze, lettura, ripasso, aiuto reciproco e gioco insieme. Le iscrizioni in parrocchia.