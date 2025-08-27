ARCIDOSSO – Tracciato ridotto a dieci chilometri precisi per la Marcia del Capercio di Arcidosso giunta alla 50esima dizione. La manifestazione podistica arcidossina è valida anche come prova del Corri in Maremma Uisp. Come da tradizione, presso lo stadio comunale di Arcidosso, sarà festa anche per tanti bambini che dalle 15.30 si sfideranno con partenze per categorie.

Alle 16.30 sarà la volta della camminata e Nordi Walkin, mentre alle 18 partirà la gara vera e propria con il tradizionale giro di Begname, che come detto quest’anno è stato ridotto a dieci chilometri. Partenza dal piazzale della Riconciliazione dove sarà posto anche l’arrivo. Nella passata edizione si imposero Gioele Romiti e Marika di Benedetto tra le donne. Il record del percorso appartiene a Joachim Nshimirimana, che detiene anche il record del percorso che risale all’edizione 2011 quando fermò il crono dopo 32 minuti e 56 secondi. Tra le donne il record lo detiene Katerina Stankiewicz, che nell’edizione del 2013 vinse con il tempo di 41 minuti e 47 secondi.