GROSSETO – Si infittisce il mistero sull’auto trovata incidentata contro un palo della luce su via Monte Labbro a Grosseto.

Ieri sera poco dopo la mezzanotte quando alcuni automobilisti hanno dato l’allarme e si sono avvicinati per prestare soccorso hanno trovato la vettura vuota e il motore acceso. Dai segni sul parabrezza, lato passeggero, sembra che le persone a bordo fossero due.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri.

La proprietaria, contattata, avrebbe detto di non aver utilizzato l’auto negli ultimi giorni e che la vettura era parcheggiata nella via.

Non è chiaro dunque se si sia trattato di un furto finito con un incidente o altro. Le indagini sono tuttora in corso.