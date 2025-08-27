GROSSETO – Arrivano ulteriori dettagli sull’episodio avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto, quando un’auto è stata ritrovata a motore acceso e incastrata contro un palo della luce in città.

L’auto è risulta intestata a una donna di 78 anni, residente a Grosseto. Il figlio, che aveva chiesto in prestito l’auto alla propria mamma, chiarisce che il veicolo non è stato semplicemente abbandonato, ma rubato qualche ora prima proprio sotto la sua abitazione, in via Parini, nel quartiere di Barbanella.

«La macchina me l’aveva prestata mia madre – racconta il figlio – gliel’avevo chiesta per esigenze di lavoro. L’hanno rubata prima di mezzanotte. È stata ritrovata poi incidentata, appoggiata a un palo. Ora è sotto sequestro per gli accertamenti del caso, chissà se chi l’ha rubata ha commesso anche altri reati».

«Sulla via numerose segnalazioni da tempo. Si tratta dell’ennesimo episodio»

L’uomo, raccontando quanto successo, ci tiene a portare l’attenzione sul contesto in cui tutto ciò è avvenuto.

«In via Parini e via Giusti la situazione è da tempo fuori controllo – aggiunge – con gruppi di persone già segnalate per episodi di spaccio, schiamazzi, e disturbo della quiete pubblica. È un disagio che denunciamo da mesi, e questo furto non è che l’ennesimo episodio di un clima che percepiamo in degrado crescente»

Intanto, oltre al danno materiale all’auto, che dovrà essere valutato dopo il dissequestro, resta da chiarire anche la questione relativa al palo danneggiato, su cui potrebbero essere richieste responsabilità economiche alla proprietaria del veicolo. «Mi hanno detto che eventuali richieste di risarcimento per il palo sono a carico del proprietario dell’auto. Mia madre ha solo quella macchina – conclude il figlio – e mi sento in colpa per avergliela chiesta in prestito. Ma è anche evidente che qui il problema è più grande: chi vive in alcune zone della città si sente ormai lasciato solo».