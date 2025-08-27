GROSSETO – Allerta meteo di codice giallo emessa dalla sala operativa della Regione Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 14 di domani giovedì 28 agosto fino alla mezzanotte sulla Toscana centro-settentrionale e Arcipelago.
Possibili rovesci e brevi temporali a carattere sparso dalla tarda mattinata.
Peggioramento più marcato dal tardo pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali.
Le previsioni comune per comune
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.