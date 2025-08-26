ARLENA DI CASTRO – Dopo quattro puntate una cantante torna a vincere Dilettando con Avis 2025.

Caterina Guazzi, studentessa grossetana, conquista la puntata di Arlena di Castro, la località nel viterbese, che per la prima volta ha ospitato la fortunata trasmissione condotta da Carlo Sestini dedicata al dilettantismo artistico e in onda mercoledì 27 agosto sulle frequenze di Toscana Tv, eccezionalmente alle ore 22.

Caterina, ultima concorrente in gara, è stata anche l’ultima esibizione delle tappe della edizione 2025, prima della fase finale. La ventunenne maremmana ha catturato i favori della giuria interpretando una non semplice “Io come farò”, portata al successo da Ornella Vanoni nel 1989.

Anche gli altri due posti sono stati appannaggio di cantanti autoctoni, con la seconda piazza occupata dal cantante rock Luciano Ciccolini e la terza da Nicoletta Mattucilli, che ha addirittura scomodato Mina con “Amore unico amore”.

Il premio Simpatia l’ha invece conquistato l’esilarante poeta “sepolcrale”, pitiglianese doc, Gianluca Mambrini.

“Sono grato al sindaco di Arlena, Publio Cascianelli – ha detto Carlo Sestini – per aver inserito questa trasmissione nel calendario degli eventi estivi sottolineando anche il valore sociale che essa esprime con la promozione del dono del sangue e del plasma. Infine, un grazie a Francesco Ideaviva, che da buon direttore artistico di Arlena Eventi, ha perfettamente organizzato, sostenuto da uno staff motivato e professionale, una serie di contenuti per le serate che si sono succedute nell’estate arlenese.”

La puntata di Arlena ha visto la presenza in giuria del promoter internazionale Giovanni Broccu, che ha portato ultimamente personaggi del calibro di Jennifer Lopez in Sardegna e lavorato con molti altri come Billy Idol o gli AC/DC e del produttore Giangi Skip autore di musica e testi per Patty Pravo e collaborazioni con Elton John e Robbie Williams e ancora con Ferro, Nannini, Zampaglione, Sangiorgi.

Insieme a Carlo Sestini anche il fido Paco Perillo e Tore e la valletta “improvvisata” Daniela, che hanno reso la serata estremamente allegra e gradevole con il contributo degli altri concorrenti come il sassofonista di Tarquinia, Fabio Ligi, la cantante fiorentina Francesca Lombardi, il cantante copia canora di Achille Lauro, Daniele Piovani e il barzellettiere Alvaro Bonelli.

“Una serata – ha commentato il sindaco Cascianelli – che vorremo ripetere anche per i prossimi anni non solo per il valore artistico che essa esprime ma anche per i forti messaggi solidali di cui è portatrice grazie alla visibilità data dalla presenza di Avis, in merito alla donazione di sangue e di plasma.”

La sesta puntata di Dilettando da Arlena di Castro sarà replicata sempre su Toscana Tv giovedì 28 agosto alle 00,30, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 13 settembre alle 21,00 e domenica 14 settembre alle ore 14,00. Mercoledì 27 agosto le gesta dei dilettandi sono invece visibili in Campania su Teleclub Italia canale 77, su TVA Campania canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv Teatro Tv, Novaweb TV, Meta TV, Trentino News e Tre News.