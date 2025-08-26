GAVORRANO – Sono Mikel Demiri e Fabrizio Mariottini a conquistare il trofeo del Diavolino, gara di ciclismo amatoriale Uisp, organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della provincia di Grosseto, Comune di Gavorrano e supportata dalla banca Tema e la dalla Cantina Vini di Maremma. Numeri record per questo sentitissimo trofeo con oltre 130 corridori iscritti e 126 alla partenza.

Nonostante l’arrivo fosse in salita, per garantire la sicurezza dei corridori gli organizzatori hanno predisposto due partenze. Nella prima partenza ecco ancora uscire dal cilindro il nome del talentoso ragazzo della team Promotech Mg K-Vis che quest’anno detta davvero legge in maremma. Per lui il quinto successo stagionale, l’ultimo qualche giorno fa nel trofeo Lago dell’Accesa. “L’arrivo non era proprio adatto alle mie caratteristiche, ma alla fine l’ho spuntata – sorride il vincitore – un grazie doveroso ai miei compagni Ennio Lonzi e Massimiliano Rosini che si sono messi a disposizione chiudendo la fuga che rischiava di arrivare – un grazie doveroso anche a Livio Gremigni e tutto lo staff della Promotech Mg K-Vis, che mi stanno davvero vicino”. Al secondo posto si è piazzato Andrea Bartemucci e al terzo il grossetano Davide Catalano. Nella seconda partenza si impone Fabrizio Mariottini non nuovo in questi tipi di arrivi avendo vinto la seconda prova del Trittico di Maremma di quest’anno e i trofei Città di Grosseto e quello di qualche settimana fa nel trofeo della Stazione.

“Gara bellissima organizzata in modo impeccabile dal Marathon Bike che da anni fa arrivi guardando sempre di più l’aspetto della sicurezza di noi corridori- rimarca il vincitore carabiniere in forza a Montepulciano- ringrazio tutta la squadra e soprattutto il presidente Vincenzo Borzi che ha allestito una squadra in nella quale sono fiero di correre” al secondo posto l’ex pro Stefano Colagè. Terzo Adriano Nocciolini che con questo piazzamento conferma una stagione da protagonista. Questi i vincitori di categoria: Davide Catalano, Benedetto Fattoi, Andrea Bartemucci, Gianni Mainardi, Andrea Amorevoli, Marco Silvestri, Stefano Colagè, Daniele Fondelli, Adriano Micheli e tra le donne Marianna Paci.