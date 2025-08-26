Foto di repertorio

CASTEL DEL PIANO – Tragedia sulle strade dell’Amiata nel primo pomeriggio di oggi, 26 agosto. Alle 14.3o i soccorsi sono stati attivati per un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 64 (Cipressino), all’altezza del bivio per Monticello, nel comune di Castel del Piano.

(Foto d’archivio)

Dalle prime informazioni, a rimanere coinvolta nell’incidente è stata una moto. Sul posto sono intervenute immediatamente i sanitari inviati dalla centrale operativa del 118: l’automedica di Castel del Piano e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castel del Piano.

In un primo momento era stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, ma l’arrivo del mezzo è stato annullato: il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista, un uomo di 54 anni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.