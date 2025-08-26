PORTO ERCOLE – Sul motopeschereccio “Freccia” ormeggiato di fronte alla banchina Marinai d’Italia che domani sera, mercoledì 27 agosto, diventerà il palcoscenico del concerto speciale di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano ci saranno anche i musicisti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Il quartetto d’archi che accompagnerà il cantautore maremmano e il chitarrista sarà composto da Claudio Cavalieri (secondo violino), Carlo Recchia (viola) e Laura Bianchi (violoncello) dell’Orchestra di Grosseto, più il primo violino Davide Rossi, direttore musicale.

«Quando è nata l’idea del concerto a Porto Ercole, omaggio anche alla terra d’origine di Tommaso Ottomano, portercolese – conferma Gloria Mazzi, componente del Consiglio direttivo dell’Orchestra – siamo stati contattati da Matteo Zanobini del management di Lucio Corsi. La scelta è caduta sugli archi dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto non solo per l’indiscutibile talento dei nostri musicisti ma anche perché abbiamo voluto cogliere l’occasione di organizzare un evento che vedesse protagonisti tutti artisti locali. E così sarà. Un regalo non solo a Porto Ercole, dove logisticamente è stato possibile organizzare il concerto, ma a tutta la Maremma».

La giornata di oggi, martedì 26 agosto, è dedicata alle prove. E domani, finalmente, il concerto: in scaletta non mancheranno tutti i più grandi successi del cantautore maremmano, riarrangiati e suonati in versione davvero speciale. Come l’occasione impone.

«Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in un evento così speciale, importante e atteso – dichiara Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto – e siamo sicuri che il talento dei nostri strumentisti potrà offrire un valore aggiunto all’esibizione di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, bravissimi musicisti. A dimostrazione che la buona musica non ha confini».