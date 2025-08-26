GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 26 agosto 2025
Ariete carico e determinato: utile però non sovraccaricare gli altri.
Toro più riflessivo del solito: bene così.
Gemelli socievole e perspicace.
Cancro attento e disponibile: ideale per chiarimenti.
Leone, segno del giorno, sarà al centro dell’attenzione, generoso e ispirato.
Consiglio escursione: goditi il panorama dalla Torre di Cala di Forno, punto di vista unico per ritrovare centralità e fuoco interiore.
Vergine precisa e concreta: ottima giornata lavorativa.
Bilancia armoniosa: relazioni serene.
Scorpione deciso: oggi sai come arrivare al punto.
Sagittario pieno di entusiasmo.
Capricorno efficace e riservato.
Acquario visionario e veloce nei pensieri.
Pesci romantici e sognatori.