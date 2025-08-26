GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 26 agosto 2025

Ariete carico e determinato: utile però non sovraccaricare gli altri.

Toro più riflessivo del solito: bene così.

Gemelli socievole e perspicace.

Cancro attento e disponibile: ideale per chiarimenti.

Leone, segno del giorno, sarà al centro dell’attenzione, generoso e ispirato.

Consiglio escursione: goditi il panorama dalla Torre di Cala di Forno, punto di vista unico per ritrovare centralità e fuoco interiore.

Vergine precisa e concreta: ottima giornata lavorativa.

Bilancia armoniosa: relazioni serene.

Scorpione deciso: oggi sai come arrivare al punto.

Sagittario pieno di entusiasmo.

Capricorno efficace e riservato.

Acquario visionario e veloce nei pensieri.

Pesci romantici e sognatori.