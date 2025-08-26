ALBERESE – In seguito al parere richiesto per un intervento di disboscamento di 19 ettari lungo l’Ombrone, nell’area contigua al Parco della Maremma e in prossimità di un sito Natura 2000, il comitato scientifico del Parco ha evidenziato i rischi ecologici e idraulici legati al taglio della vegetazione ripariale e ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Sulla vicenda interviene con forza Legambiente. “Concordiamo pienamente con il presidente del Parco e con il comitato scientifico – dichiara Angelo Gentili della segreteria nazionale –: la vegetazione ripariale è preziosissima per l’ecosistema fluviale, perché oltre a tutelare il capitale naturale e gli habitat più delicati, ha anche una funzione idraulica fondamentale, rallentando l’arrivo delle piene a valle e favorendo l’infiltrazione delle acque nelle falde. Purtroppo assistiamo troppo spesso a tagli incoerenti e irrazionali lungo i corsi d’acqua, che provocano danni irreversibili e di grave entità”.

Legambiente chiede dunque di rivedere l’intervento previsto sulle sponde dell’Ombrone. Allo stesso tempo, l’associazione sollecita tutti i soggetti coinvolti (Regione Toscana, enti parco, consorzi di bonifica, amministrazioni comunali) a “garantire la massima attenzione nella pianificazione di interventi lungo le aste fluviali, evitando operazioni indiscriminate che compromettano l’equilibrio ecologico e idraulico di territori tanto fragili quanto strategici”.