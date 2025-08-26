Le vitamine sono sostanze organiche che, insieme agli oligoelementi e agli enzimi fanno da catalizzatori di reazioni vitali. Sono di origine vegetale e sono essenziali, l’uomo non è in grado di sintetizzarle o le sintetizza in quantità insufficienti per soddisfare le proprie condizioni fisiologiche. Non apportano calorie.

La maggior parte di esse sono composti che si alterano facilmente con le alte temperature. Abbiamo bisogno di piccole quantità di questi composti ogni giorno, qualsiasi modificazione di questi limiti genera, però, delle ripercussioni sul metabolismo. Si possono, infatti, verificare tre situazioni:

AVITAMINOSI, se la carenza di vitamine è totale;

IPOVITAMINOSI se vi è un deficit parziale

IPERVITAMINOSI se l’assunzione risulta eccessiva.

Le vitamine hanno un’azione coenzimatica, ciò significa che agiscono come cofattori ed attivatori di enzimi.

Proteggono le cellule dalla formazione di radicali liberi rallentando l’invecchiamento e dall’insorgenza dei tumori

Aumentano la resistenza alle infezioni, supportando il corretto funzionamento del sistema immunitario

Si distinguono in vitamine IDROSOLUBILI e LIPOSOLUBILI

VITAMINE IDROSOLUBILI:

– Sono scarsamente immagazzinate dal corpo (eccetto la B12),

– vengono facilmente eliminate attraverso i reni con l’urina

– La maggior parte si comportano come coenzimi del metabolismo energetico, rientrano nella regolazione dei meccanismi fisiologici per la regolazione di energia;

– Promuovono la formazione dei globuli rossi (quindi ossigenazione);

– Regolano la sintesi ormonale

Poiché non si corre il rischio di un sovraccarico, si devono assumere tutti i giorni in quantità adeguata

Sono:

– B1 o Tiamina

– B2 o Riboflavina

– B3 o PP o Niacina

– B5 o Acido pantotenico

– B6 o Piridossina

– B8 o Biotina

– B9 o Acido folico

– B12 o Cianocobalamina

– C o acido ascorbico

VITAMINA B1 o TIAMINA: è essenziale per la conversione del glucosio in energia utilizzabile dal corpo per il funzionamento di cervello muscoli e altri tessuti. Contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso aiutando la trasmissione degli impulsi nervosi e alla normale funzione cardiovascolare. È importantissimo nel metabolismo energetico e nel funzionamento delle cellule, in particolare durante la crescita.

La sua carenza può portare a diverse condizioni, tra cui il beri-beri che è una malattia da denutrizione che può causare problemi neurologici, cardiovascolari e muscolari.

La posso trovare in:

• Alga spirulina e clorella

• Semi di girasole e di lino, germe di grano, avena e fiocchi di avena

• cereali integrali, fagioli, lenticchie, piselli

• prosciutto crudo, cotto, fegato, uova e salmone, tonno, pesce spada

• Noci pecan e del Brasile

• verdure e ortaggi

VITAMINA B2 O RIBOFLAVINA: è fondamentale per la produzione di energia cellulare ovvero trasforma i nutrienti in energia che il corpo utilizza. Partecipa al metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine rendendo possibile la reazione chimica che li trasforma in energia. Mantiene sane le mucose che rivestono bocca, stomaco riducendo il rischio di infezioni; aiuta a mantenere sana e giovane la pelle prevenendo dermatiti o chelite ovvero gli spacchi agli angoli della bocca. Aiuta la salute degli occhi, del sistema nervoso, agisce da antiossidante ed è necessa per per la produzione di alcuni ormoni importa

La posso trovare in:

• Lievito di birra, uova soprattutto tuorlo

• fegato e varie frattaglie, manzo, pollo, tacchino

• salmone, tonno, sgombro

• Basilico, prezzemolo, mandorle, girasole, fagioli, lenticchie, piselli, spinaci, cavolo e bieta

• ricotta, yogurt, formaggi di capra,

È necessaria per la formazione di molti coenzimi, per la sintesi degli ormoni sessuali, la formazione di cortisone, della tiroxina e dell’insulina. È coinvolta nella tolleranza al glucosio in alcune persone. Il triptofano è il precursore essenziale per la formazione di questa vitamina, spesso la carenza si presenta quando la dieta è carente sia di niacina che di triptofano. La carenza acuta causa pellagra, una malattia caratterizzata di ispessimento ed annerimento della pelle in corrispondenza delle parti esposte al sole, spesso anche diarrea ed alterazioni neurologiche.

La posso trovare in:

• Lievito di birra, basilico

• cerealli integrali, legumi, frutta secca, verdure a foglia verde

• Tonno, salmone, pesce bianco, acciughe, sarde

• Petto di tacchino, manzo, fegato, maiale,

VITAMINA B5 o ACIDO PANTOTENICO: è coinvolta nei meccanismi di protezione di pelle e capelli, previene la stanchezza e favorisce la cicatrizzazione, infatti questa vitamina preserva le infezioni batteriche.

In caso di carenza possono manifestarsi cefalee e nausea

La posso trovare:

• Lievito di birra

• Semi di girasole, avocado

• latte, yogurt

• Cavolfiore, broccoli

• legumi, piselli, fagioli e Lenticchie

• Patata dolce

• Pollo, tacchino e carni magre e frattaglie

• Salmone, merluzzo

• Funghi shitake

VITAMINA B6 O PIRIDOSSINA: fondamentale nel metabolismo degli aminoacidi, degli acidi grassi e degli zuccheri aiutando il corpo a produrre energia. È importantissima per la sintesi di neurotrasmettitori che influenzano l’umore, il sonno, l appetiro e la concentrazione. Contribuisci alla produzione di emoglobina, òa proteina nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno. Allevia disturbi mestruali sia in gravidanza, in menopausa e nella fase del ciclo della donna. È uno delle vitamine antistress

La posso trovare in:

• Lievito di birra, aglio, paprika, patate spinaci, broccoli, peperoni

• cereali, avena, riso, frumento integrale

• avocado, banane, prugne, noci mandorle, semi sesamo e girasole

• Salmone, pesce bianco, sgombro e crostacei

• Petto di tacchino e di pollo, manzo, maiale e fegato

VITAMINA B8 O BIOTINA: Interviene nella sintesi di acidi grassi, proteine, acidi nucleici. È fondamentale per il funzionamento della ghiandola tiroidea e delle ghiandole surrenali. Aiuta a combattere depressione, sonnolenza, migliora dolori muscolari, eczemi e dermatiti, contribuisce alla formazione di cheratina, proteina fondamentale per la struttura di capelli e unghie.

La posso trovare in:

• Lievito di birra

• Avocado

• Avena, riso integrale, grano integrale

• Cavolfiore

• Salmone

• tuorlo d uovo

• piselli secchi,fagioli, lenticchie, funghi shitake

VITAMINA B9 O ACIDO FOLICO: Agisce in sinergia con la vitamina B12 nella formazione dei globuli rossi a livello del midollo osseo. È di fondamentale importanza per lo sviluppo del sistema nervoso del feto. Una carenza durante la gravidanza porta a numerosi difetti congeniti fra cui la spina bifida. Svolge un ruolo di fondamentale importanza nella sintesi di proteine, DNA, RNA; nella divisione e riproduzione cellulare, previene l’anemia. Permette l’assorbimento della vitamina B1 e della vitamina B12 a livello dell’intestino tenue. La carenza di acido folico interessa tutte le cellule ma in particolare quelle che si dividono rapidamente come i globuli rossi ,e, le cellule del tratto gastrointestinale e genitale, sono le più danneggiate. Una carenza di acido folico provoca anemia megaloblastica e possibili alterazioni neurologiche

L’alcool, il tabacco e molti medicinali (estrogeni, barbiturici) danneggiano il metabolismo dell’acido folico

La posso trovare in:

• Lievito di birra

• Spinaci, barbabietola, broccoli, cavolfiori, carciofi asparagi, rucola, verdura a foglia verde, prezzemolo e basilico

• fragole, kiwi, arance, limoni

• Anacardi, mandorle, noci

• Ceci, pasta integrale e riso integrale

B12 o COBALAMINA: è una vitamina idrosolubile essenziale per la salute dell’organismo coinvolta anche lei nella produzione dei globuli rossi, nella sintesia del DNA nella funzione nervosa e nel metabolismo delle proteine e dei grassi. Svolge piu funzioni essenziali per i processi vitali del corpo. Il suo metabolismo è strettamente legato a quello dell’acido folico. Una carenza può provocare un aumento dei valori della omocisteina, un amminoacido la cui eccessiva presenza nel sangue indicare predisposizione a malattie cardiovascolari. Quantità elevate di acido folico spesso possono mascherare una carenza di vitamina B12. La lingua è un indicatore di grave carenza di vitamina B12; diventa rossa, lucida, liscia e a volte presenta ulcerazioni.

Fattori che concorrono ad una carenza di vit B12 è uno stile di vita e alimentare squilibrato, chi segue un’alimentazione di tipo vegano o vegetariano, l uso prolungato di antibiotici, pillola anticoncezionale o malattie epatiche.

La posso trovare:

• Proteine di origine animale

• Frutti di mare

• Uova e latticini

• Cibi fermentati

VITAMINA C O ACIDO ASCORBICO: è una vitamina essenziale che l uomo non è in grado di sintetizzare e deve essere introdotta con gli alimenti, il fabbisogno varia sia in base all’età che a certi periodi dove l’organismo è sotto stress come influenza, raffreddore, sforzo fisico. La vitamina C è un eccellente regolatore metabolico, attiva numerosi enzimi e protegge contro eventuali carenze di altre vitamine (A, B1, B2, D, E, K, acido pantotenico, biotina, acido folico). Interviene nella sintesi di collagene. Aiuta nella produzione di anticorpi potenziando i meccanismi di difesa dell’organismo. Possiede un’azione antivirale, poiché aumenta l’efficienza dell’interferone. Facilita l’assorbimento intestinale del ferro, calcio, vitamina B12 e folati. Così come la vitamina E, ha un potere antiossidante e aiuta nell’eliminazione di prodotti tossici dal corpo. Aumenta l’eliminazione del colesterolo attraverso la bile e la produzione di HDL. Favorisce la degradazione dell’istamina (di fondamentale importanza se si soffre di allergia). Fluidifica il sangue

Un deficit di questa vitamina causa astenia, spesso perdita di appetito ed una più facile predisposizione a processi infettivi, soprattutto a carico delle vie respiratorie. Una carenza acuta provoca lo scorbuto, una patologia che si manifesta con comparsa di emorragie, gengivorragie, caduta di denti e capelli. In passato era presente nei bambini dai 6 mesi ai due anni perché il latte materno artificiale ne era povero, solitamente nell’adulto non si presenta. Una carenza può essere frequente negli anziani, ma anche in casi di anoressia o diete restrittive. In gravidanza potrebbe causare danni al feto.

La vitamina C si ossida molto facilmente con l’aria, quindi la cosa migliore è mangiare alimenti freschi raccolti e preparati da poco tempo.

Dove la trovo:

• Camu camu in polvere, baobab in polvere

• Rosa canina, prezzemolo

• Crucifere, spinaci, broccoli, peperoni, pomodoro

• Kiwi, papaya, arancia, limoni, fragole

