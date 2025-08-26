GROSSETO – In molti lo hanno chiesto, ora la risposta c’è: domani. Il Kfc a Grosseto apre domani, mercoledì 27 agosto, al centro commerciale Maremà.

Dopo gli annunci di lavoro che parlavano prima di inizio e poi di fine luglio, ora sembra esserci qualche certezza in più. Dai riscontri avuti internamente infatti, la data di apertura è oramai fissata per il 27 agosto. Niente orari speciali in previsione. Quindi l’orario di apertura sarà quello classico delle 11:30, come da tabella oraria in vetrina.

Tra le sedi papabili per ospitare il Kfc, all’interno del centro commerciale Maremà è stato scelto lo spazio che ospitava “Maremma a nastro”. Il classici colori Kfc sono arrivati vicino ai parcheggi-ricarica delle auto elettriche e alla zona verde. Sull’ampia vetrata che si affaccia sull’esterno, dalla quale si può accedere ed uscire dal locale. In questi ultimi giorni sono arrivate le insegne, gli arredi e tutto il necessario. Le sistemazioni interne si stanno ultimando.

Kfc a Grosseto: Kentucky – Kansas City

Kfc, ovvero, Kentucky Fried Chicken è un brand americano di una catena di fast food particolarmente specializzata nel pollo fritto. Il marchio fu fondato nel 1952 in Kentucky da Harland Sanders, detto “il colonnello”: testimonial della catena scomparso nel 1980 ma ancora presente tramite il disegno del suo volto vicino all’acronimo del brand. Sanders, nel 1940 aveva inventato la cosiddetta “Original recipe”, la ricetta segreta con 11 erbe e spezie per la panatura del pollo, che ancora oggi, insieme alla lavorazione, rimane una caratteristica dei locali Kfc. Così come il brevetto per il metodo di frittura, datato 1955. Del 1957 è il primo “bucket” ovvero il secchiello di carta che contiene il caratteristico pollo. E nella seconda metà degli anni ’60 del 1900, dopo la vendita dell’azienda da parte di Sanders (che ne rimane comunque portavoce), Kfc inizia l’espansione fuori dai confini U.S.A.

Famoso per le sue box e gli iconici bucket di pollo fritto (recentemente anche a tema Squid Game, la serie tv), Kfc arriva nel 2025 anche a Grosseto, la Kansas City di Bianciardi, portando un nuovo volto del “cibo veloce”. Non si tratta questa volta di cucina tradizionale maremmana, ma, a giudicare dall’attenzione e dalla curiosità che ha già suscitato tra lettrici e lettori, il debutto sembra destinato a non passare inosservato.