GROSSETO – Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla primavera del 1991 quando gli “Amici del Quartetto”, omonima associazione grossetana, si presentarono alla città con il loro Festival dedicato alla musica da camera.

Cinque concerti in tutto, organizzati nella vecchia troniera di via Saffi sulle mura medicee che, senza averne ancora piena coscienza, proiettavano anche la città di Grosseto nel mondo dell’ascolto della musica dal vivo portando in città solisti e gruppi di valenza internazionale, iniziando al contempo a formare schiere di appassionati.

Alcuni anni dopo infatti l’associazione degli Amici del Quartetto, insieme all’associazione Cavalieri e al Centro Musica Donizetti, sotto l’egida del comune di Grosseto, avrebbe dato poi anche vita all’orchestra sinfonica cittadina. Gli Amici del Quartetto, sorti inizialmente per valorizzare e promulgare la conoscenza degli strumenti a fiato nell’ambito della musica classica da camera (il loro fiore all’occhiello era il mitico Quartetto Italiano di Clarinetti che ha portato il nome della città in tutto il mondo) iniziarono poi ben presto ad oltrepassare con i loro concerti anche le mura cittadine, partecipando attivamente all’organizzazione di rassegne provinciali ed extraprovinciali, quali ad esempio il Circuito provinciale della musica corale e classica, Segni suoni e sapori a Roccastrada, le Tre Sere ad Istia d’Ombrone, l’Inverno Musicale Classico e I Concerti al Tramonto nei Casali di Maremma, solo per citarne alcune.

In questo periodo di intensa attività organizzativa iniziò ben presto a balenare nella testa dello “storico” direttore artistico dell’associazione, il maestro Giovanni Lanzini, una duplice idea: “non solo quella di allargare l’ascolto dal vivo dalla musica classica ai più svariati generi musicali – spiega l’associazione -, ma anche quella di far sì che ogni concerto degli Amici del Quartetto divenisse un incontro al vertice fra la grande musica, gli interpreti di spessore internazionale e i grandi vini che la nostra terra esprime, in un territorio come il nostro che alla bellezza della natura unisce luoghi davvero magici per storia e pregevolezze architettoniche quali borghi medioevali, chiese storiche, castelli, ville, terme, cantine, casali, panorami dai tramonti mozzafiato”.

“Una formula semplice e al tempo stesso in progress che negli anni ha portato l’attuale Festival Music & Wine (che riunisce oramai in un unico cartellone anche alcune delle già citate rassegne) non solo ad allargare il binomio musica-vino anche ai sapori e ai prodotti a km-zero del nostro territorio, ma anche a sviluppare sinergie virtuose non solo con vari Comuni della provincia che partecipano ogni anno all’evento ma anche con aziende private, cantine vinicole, associazioni culturali del territorio e Pro Loco che mettono a disposizione, oltre ai luoghi più iconici dove organizzare gli spettacoli, tutto il loro entusiasmo affinché ogni appuntamento del Festival sia un’esperienza unica, un trionfo di bellezza e di sapori. Lo stesso entusiasmo che da trentacinque anni anima la piccola associazione degli Amici del Quartetto e che fortunatamente ha trovato l’appoggio iniziale, poi proseguito nel tempo, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ai quali si uniscono regolarmente gli aiuti di altri comuni della provincia, aziende private, sponsor e associazioni culturali. Un’opera di divulgazione dell’ascolto musicale dal vivo insomma, quella iniziata tanti anni fa dagli Amici del Quartetto, che fortunatamente ha invogliato negli anni anche altre associazioni musicali del territorio ad organizzare festival e rassegne musicali, evitando così che l’opera culturale della piccola associazione grossetana rimanesse una voce isolata nel deserto”.

“Anche la formula dell’accostare la musica colta ai grandi vini del territorio è stata imitata da altri festival similari al nostro sul territorio e questo ci rende particolarmente felici perché questo conferma la bontà della nostra idea – afferma il maestro Giovanni Lanzini, direttore artistico dell’associazione e del Festival Music & Wine -. Entro la fine di quest’anno – continua ancora il direttore artistico – il nostro festival spegnerà le candeline del millesimo concerto. Un’emozione e una soddisfazione uniche che ci ripagano di tanto lavoro, di tanto apostolato musicale e di tanta fatica che però hanno collaborato a far sì che anche la nostra terra di Maremma possa oggi vantare la presenza di gruppi e programmazioni musicali di prestigio che non hanno assolutamente niente da invidiare a città e Festival più blasonati a livello internazionale”.

Per tornare alla programmazione del 35° Festival internazionale Music & Wine, gioiello dell’associazione Amici del Quartetto, questa proseguirà nel prossimo mese di settembre con due importanti appuntamenti (13 e 20 settembre) presso le Terme Leopoldine a Marina di Grosseto per poi tornare in città con i classici appuntamenti autunnali della domenica pomeriggio (19 ottobre, 9 novembre e 30 novembre). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email ([email protected]).