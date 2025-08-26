MONTE ARGENTARIO – Una famiglia è rimasta bloccata con la propria auto in località Sguazzatoio, nel Comune di Monte Argentario.

La famiglia, padre, madre e la figlia, si era inoltrata nella parte centrale del promontorio dell’Argentario percorrendo una strada molto dissestata e senza sfondo con la propria autovettura. Al ritorno non sono però riusciti a ripercorrerla in senso contrario a causa della forte pendenza e del fondo sdrucciolevole.

La famiglia ha chiesto aiuto ai Carabinieri forestale del nucleo di Orbetello che, nonostante le numerose difficoltà dovute alla strada molto impervia e alle temperature elevate, sono riusciti a raggiungere la famiglia con la quale, nel frattempo, si tenevano in costante contatto telefonico.

Dopo le necessarie valutazioni, tramite la centrale operativa, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno fatto in modo che il veicolo potesse riprendere la normale circolazione.