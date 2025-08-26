GROSSETO – Manca sempre meno alla ripresa delle iniziative di “Vivi Grosseto”, progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027) che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano.

Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

“Nel mese di luglio Vivi Grosseto ha riscosso grande partecipazione per i suoi eventi – dicono gli organizzatori -, vantando una media di circa 30 partecipanti ai dodici appuntamenti, tra visite guidate e laboratori, dedicati in primis ai bambini e ai ragazzi, mentre le sei serate di ‘Oltre i margini’, la rassegna cinematografica protagonista al Giardino dell’archeologia, ha sempre registrato circa 250 spettatori a proiezione. Un risultato più che positivo, che vede superare il tetto delle 1800 presenze, in un momento dell’anno, come quello estivo, dove tendenzialmente i giovani e le famiglie preferiscono trascorrere il proprio tempo sulla costa grossetana”.

Numeri importanti, dunque, che fanno ben sperare anche per i prossimi appuntamenti di settembre e per quelli che previsti nel mese di ottobre. “Vivi Grosseto” riprenderà, infatti, con “Prima vedi, poi scatta”, il laboratorio dedicato alla fotografia a cura di Michele Guerrini, lunedì 8 settembre, alle ore 18, al bastione Molino a vento.

L’autunno porterà, inoltre, altre iniziative nel cuore della città di Grosseto: dal trekking con guida sulle Mura medicee al contest per giovani musicisti, organizzato in collaborazione la scuola di musica Cmm, alla street parade con musica da strada, portata avanti con l’associazione musicale “Diego Chiti”, fino a una giornata di approfondimento, per discutere i risultati riscontrati con il progetto “Vivi Grosseto”.

Tutte le attività sono gratuite. Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie”. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 348 6490625.