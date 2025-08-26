GROSSETO – Il Comune di Grosseto informa che, in vista delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 26 e lunedì 27 ottobre, è stato pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori.

Possono presentare la dichiarazione di disponibilità i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Grosseto. Le domande devono essere presentate entro le 12 di sabato 13 settembre 2025. In caso di numero di richieste superiore al fabbisogno, la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina con priorità per le persone in stato di disoccupazione iscritte al centro per l’Impiego di Grosseto e per gli studenti. Se invece le domande pervenute risultassero inferiori al necessario, si procederà con sorteggio tra gli iscritti all’albo.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’ufficio elettorale in via Colombo, 5 (secondo piano) o scaricabile dal sito del Comune. Le modalità di consegna prevedono la possibilità di presentare la domanda a mano presso l’ufficio elettorale (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17), oppure di inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], o ancora mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: https://www.comune.grosseto.it/notizia/regionali-2025-avviso-pubblico-per-la-nomina-di-scrutatore-in-occasione-delle-elezioni-del-consiglio-regionale-e-del-presidente-della-giunta-regionale-12-13-ottobre-2025/.

Sempre in vista delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con eventuale turno di ballottaggio domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025, per gli adempimenti connessi alla sottoscrizione delle liste dei candidati, la segreteria generale piazza Duomo, 1 – primo piano) rimarrà aperta, in via straordinaria con i seguenti orari:

Lunedì 25 agosto: 8,30 – 12

Martedì 26 agosto: 8,30 – 12 e 15 – 17

Mercoledì 27 agosto: 8,30 – 12

Giovedì 28 agosto: 8,30 – 12 e 15 – 17

Venerdì 29 agosto: 8,30 – 12

Sabato 30 agosto: 8 – 12

Domenica 31 agosto: 8 – 12

Lunedì 1 settembre: 8,30 – 12

Martedì 2 settembre: 8,30 – 12 e 15 – 17

Mercoledì 3 settembre: 8,30 – 12

Giovedì 4 settembre: 8,30 – 12 e 15 – 17

Venerdì 5 settembre: 8,30 – 12

Sabato 6 settembre: 8 – 12

Domenica 7 settembre: 8 – 12