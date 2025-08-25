GROSSETO – È stato un weekend all’insegna del grande softball quello che è andato in scena allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Il Bollate si è aggiudicato la competizione under 19, vincendo per 3-2 la finalissima contro il Collecchio. “È stato un grandissimo spettacolo – commenta Paolo Verrecchia, manager e promotore della manifestazione -. Al netto del risultato, la competizione ha confermato la nostra società come una della realtà protagoniste del softball italiano, portando allo Scarpelli tante squadre, composte da giocatrici eccezionali, e con molti tifosi al seguito. Organizzare manifestazioni di questo genere non è mai semplice, e per questo ringrazio tutta la società, lo staff e i volontari che hanno dato un contributo fondamentale e prezioso per garantire una tre giorni divertente, coinvolgente e perfettamente funzionante”.

Sul diamante dello Scarpelli, oltre al Big Mat Bsc Grosseto, si sono date battaglia il Cali Roma, il Bollate, La Loggia, l’Avigliana rebels e il Collecchio softball. Il primo posto è andato al Bollate, che si è aggiudicato per 3-2 la finalissima contro il Collecchio, mentre l’Avigliana rebels si è presa il gradino più basso del podio. Quarto posto, invece, per il Big Mat Bsc Grosseto (nella foto in basso, di Noemy Lettieri) che ha vinto per 4-1 contro La Loggia, per 6-4 contro il Cali Roma e per 5-2 contro l’Avigliana, mentre ha ceduto il passo per 5-0 contro il Collecchio e il Bollate. “Da qui – conclude Verrecchia – dobbiamo continuare a lavorare con grande entusiasmo. Il mese di settembre sarà un momento importante, tutte le nostre squadre di softball, comprese le under 13, si giocheranno i playoff e dovranno provare a vincere, esprimendo al meglio il loro gioco, consapevoli delle loro potenzialità e di aver fatto una stagione straordinaria”.