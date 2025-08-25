MONTE ARGENTARIO – Convocazione straordinaria per il Consiglio comunale di Monte Argentario. La seduta è prevista per il primo settembre alle 20,30 in prima convocazione e in seconda convocazione il 2 settembre alle 21,30.

All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti sette argomenti: la variazione al Dup 2025/2027 nella sezione operativa – parte investimenti – piano annuale e triennale opere pubbliche e piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2025/2027; una variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025-2027 ; l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Strada panoramica di collegamento tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano comportante dichiarazione di pubblica utilità, con contestuale adozione di variante al Regolamento urbanistico per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Si parlerà poi dell’avvio del procedimento per i lavori di messa in sicurezza con attuazione del Prp portuale del Porto di Porto Ercole; l’approvazione degli indirizzi per la richiesta dei pareri necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico – Economica (Pfte); l’ approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2024 in base al principio contabile applicato; l’approvazione del Dup periodo 2026-2028; la modifica Regolamento comunale per l’assegnazione del “Premio al Merito nello Studio”.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it