MARINA DI GROSSETO – Una festa dello sport, di Marina di Grosseto e della solidarietà. Questa è stata la Mezza a Mezzanotte, una nuova corsa podistica targata Uisp che ha illuminato la frazione marittima di Grosseto, unita idealmente al capoluogo da un festoso serpentone di podisti, oltre 250, impegnati in due gare: la più breve di 10 chilometri e la distanza classica della mezza maratona dei 21 chilometri. Tutti di corsa per aiutare Irene Dari, che ha emozionato con la sua presenza in una serata davvero speciale.

La mezza maratona è stata vinta dal fiorentino Roberto Martellini del team Seven Life, davanti a Guido Spargoli, Runcard, e Dario Giannelli, Polisportiva Ellera. “Un percorso davvero bellissimo – ha commentato il vincitore – non avevo mai corso dopo cena, ma è stato un piacere farlo in questa pista ciclabile tutta illuminata, mi piacerebbe davvero averla vicino a casa”. Tra le donne, invece, si impone la senese Giorgia Bormida, Runcard, che ha preceduto Barbara Casaioli, Gp Parco Apuane, e Romina La Gorga, Libero. “Sicuramente una bella manifestazione – ha raccontato la vincitrice – in un orario insolito, ma bello e divertente, con tanta gente sul lungomare”. Bormida è un volto illustre dello sport toscano: è stata campionessa di pattinaggio della Mens Sana. “Quando uno ha fatto agonismo tutta la vita – sorride – togliersi questa voglia è difficile e quindi mi sono buttata sulla corsa anche grazie alla passione di mio zio che mi regalò la partecipazione alla mia prima mezza maratona, a Firenze”.

Michele Checcacci, del Team Marathon Bike, ha vinto invece la 10 chilometri, precedendo Gioele Romiti, Tirreno Atletica Civitavecchia, e Fabio Erminio Venturelli, Bike Run. “Grande soddisfazione vincere a casa – esulta Checcacci – io non gareggio molto ma quando lo faccio cerco di farlo al meglio. Serata e percorso perfetto, come piacciono a me. Non si vedevano questi numeri da tanto a Grosseto e siamo tutti felici, soprattutto per il fine di questa manifestazione”.

Arriva da San Vincenzo invece Ilaria Tedesco, della Sempredicorsa Asd, che ha bissato il successo nella Race Quarto Stormo, precedendo le grossetane Chiara Gallorini della Track&Field e Marika Di Benedetto dell’Atletica Costa d’Argento. “Mi è piaciuto molto il percorso – dice Tedesco – organizzazione perfetta, assistenza impeccabile lungo il percorso”.

Alla fine della serata non può che essere soddisfatto Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto: “Aver ricevuto così tanti complimenti è motivo di grande orgoglio – ha detto – per questo devo ringraziare l’organizzatrice Elena Rossi e il tutto il suo staff con Paolo Vagaggini, Riccardo Ciregia, Fabio Giansanti e Paolo Giannini, oltre a tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento”. “E’ stata una serata splendida – aggiunge Ghizzani – con un’illuminazione splendida lunga tutto il percorso. E particolarmente emozionante per la presenza di Irene”.

A premiare i vincitori anche l’onorevole Fabrizio Rossi, assessore comunale allo sport. “Una serata davvero speciale – ha commentato – con quello spirito di solidarietà che contraddistingue la Uisp, il Marathon Bike, l’Avis. Ringrazio tutti, perché la solidarietà e lo sport a Grosseto vanno sempre di pari passo. Continueremo a fare iniziative come queste e anche in una location così speciale, valorizzata dalla nuova illuminazione”.

A fine serata esausta ma entusiasta l’ideatrice dell’evento Elena Rossi: “Davvero una bellissima iniziativa che ha avuto un grande successo, con atleti da tutta Italia – ha affermato – Abbiamo cercato di dare tutto il nostro sostegno a Irene e tanti corridori mi hanno detto di voler correre proprio perché era per beneficenza. Stavolta la Uisp ha davvero fatto centro, per questo ringraziamo tutti i collaboratori e tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in questa avventura: è stata l’edizione zero, torneremo nella prossima estate”.