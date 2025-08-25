GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 25 agosto 2025
Ariete inizierà la settimana con grinta: bene l’autonomia.
Toro sarà concreto: torna il desiderio di stabilità.
Gemelli creativo e pieno di nuove idee.
Cancro avrà bisogno di conforto emotivo.
Leone in splendida forma: sfrutta questo momento.
Vergine sarà precisa e determinata.
Bilancia, segno del giorno, sarà elegante, sintonizzata sugli altri e molto diplomatica.
Consiglio escursione: passeggiata serale nel centro storico di Massa Marittima, dove ogni dettaglio ti aiuterà a ritrovare l’armonia interiore.
Scorpione sarà intenso: utile affrontare temi complessi.
Sagittario vorrà stimoli nuovi.
Capricorno concentrato e lucido.
Acquario brillante e imprevedibile.
Pesci ispirati, poetici e accoglienti.