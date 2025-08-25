GAVORRANO – Giovedì 28 agosto AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione programmata e non differibile sulla rete idrica in via Veneto.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 14.00 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Veneto fino al civico 108, via Nenni, via delle Scuole, via Matteotti, via Piave, via S. Giuliano martire e tutto il centro storico. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.00.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.
Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.