GROSSETO – Sarà una personale fissazione, ma il pensiero che un tempo, via lago, da Salebrum (poi Castiglione della Pescaia) si raggiungesse Rosetum (Roselle), rafforza sempre più una certa idea.

Un’idea che un ingegnere romano aveva avuto e resa pubblica negli anni ’30, ma che non aveva avuto però degli sviluppi. Ci riferiamo alla realizzazione di un canale navigabile che colleghi Grosseto a Marina e viceversa.

L’esistenza già di quel vecchio “Fossino”, con funzione un tempo poco nobile, che da Principina a Terra si allarga per arrivare al mare, faciliterebbe questa possibilità.

Per cronaca, nell’agosto 2003, sotto la seconda legislatura del sindaco Antichi, la cosa con proposta articolata tornò fuori. Fu anche richiesto che potesse essere inserita in quel Piano strutturale che avrebbe dovuto interessare il territorio comunale.

La sua realizzazione avrebbe fatto, ed ancora oggi farebbe, di Grosseto una vera “città sul mare”, offrendo un percorso originale e suggestivo. Dopo la pista ciclopedonale, un canale navigabile permetterebbe di offrire un attrattivo collegamento. Vi sono naturalmente aspetti da affrontare e discutere, ma l’ipotesi meriterebbe una seria riflessione.

Del resto, basta pensare a ciò che è stato fatto sul Brenta, dove attraverso un percorso di canali e chiuse, da Padova si raggiunge Venezia. Naturalmente i tipi di imbarcazione da usare (le chiatte sembrerebbero le più idonee), l’escavazione, l’adattamento e collegamento del canale principale ad altri fossi esistenti: questi ed altri aspetti dovrebbero essere affrontati e risolti.

Punto di partenza ed arrivo potrebbe essere individuato nella zona Pollino/Aeroporto, da dove una “navetta” potrebbe assolvere da spola con il centro cittadino. Ciò rappresenterebbe un valore aggiunto sia per Grosseto che per Marina.

Il nascere di una comunione turistica tra costa e capoluogo renderebbe anche per i villeggianti marinesi meno distaccata da Grosseto la loro permanenza nella località balneare.

Ci sarà naturalmente chi arriccerà il naso, ma del resto chi avrebbe immaginato per la vecchia Marina di San Rocco la trasformazione turistica che nel tempo avrebbe avuto?

Non distanti dal cambio del primo cittadino, anche se ancora non in moto il “totopodestà”, gli addetti ai lavori, sotto sotto, sono già a lavoro.

Ebbene, il canale navigabile potrebbe essere un punto programmatico: il nostro casareccio “ponte sullo Stretto” che, chissà, potrebbe anche fare la differenza.

Pensateci!