CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Non credo sia una bella immagine per il nostro paese, non credo sia una bella immagina per il turismo» così un lettore commenta una foto che ci ha inviato e che dice di aver preso da Fb «Perché non ho avuto la prontezza di fotografare io stesso la situazione».

«C’era un uomo disteso a terra in quello che è il parco degli artisti, in via Paolini. Disteso davanti alla panchina dedicata a Ximenes. Non so chi sia, se un senzatetto, se un turista che non ha trovato da dormire, se un ubriaco che non ha perso la via di casa, ma la cosa è indecente e indecorosa» prosegue il lettore.

«Quando si sveglierà dove farà i propri bisogni? Dove si laverà? Quanto resterà lì a terra rendendo poco gradevole la frequentazione del parco da parte di donne, anziani, bambini? Tutta la mattina? Tutto il giorno?».

«Tra l’altro oltre a lui vi erano panni e oggetti tutti attorno: vestiti, una bottiglietta, un po’ di tutto: come fosse in camera sua praticamente. Mi rendo conto che non sia facile “parare” questo genere di situazioni, che se la sera uno dorme in un posto ci vorrebbero ronde ovunque tutta la notte per impedirlo, ma almeno la mattina andrebbero fatti alzare e pulire. In generale trovo che non sia un bello spettacolo, in questo periodo in particolar modo, poi, credo che i turisti che ci scelgono nonostante il momento di scarsa affluenza in Maremma meritino di più».